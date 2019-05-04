Bayındır'da Zara fırtınası

22. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali etkinlikleri kapsamında Şehir Stadyumu'nda düzenlenen konserde Zara sahne aldı.

Her yıl mayıs ayının ilk haftası Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nde bu yıl sahneye ilk olarak Türk müziğinin güçlü ismi Zara çıktı. Düzenlenen konsere AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk'de katıldı.

Muhteşem performans

Kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Zara, sesiyle büyüledi. Konser sırasında sahneye çıkan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Zara'ya günün anlam ve önemini taşıyan plaket ve çiçek verdi. Yaptığı konuşmada Başkan Demirezen, "İlçemize yakışır bir festival, adına yakışır bir festival düzenliyoruz. Her yer çiçek gibi her yer coşkulu. Önümüzdeki beş yıl içerisinde de tüm özel günlerimizi böyle coşkuyla kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dağ'a hediye

Konserin sonuna doğru AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte sahneye çıkan Başkan Uğur Demirezen, Dağ için hazırlamış oldukları hemşehrilik beratını takdim etti.