Bayraklı 1. Uluslararası Homeros Festivali'ne görkemli açılış

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali, görkemli bir gala ile başladı

Antik çağa özgü danslar, şiirler, şarkılarla renklenen gece edebiyat dünyasını bir araya getirdi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Homeros festivali, yaşama kente ve insana bakışımızın bir yansımasıdır" dedi. Festivalin onur konukları Adonis ve Özdemir İnce de etkinliğe katılarak sanatseverlerle buluştu. Gecede Fuat Saka da konser verdi.

HOMEROS FESTİVALİ'NE MUHTEŞEM AÇILIŞ

1.Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat /Sanat Festivali, sanat dünyasının yerli-yabancı ünlü isimlerini Bayraklı'da buluşturdu. 3 gün sürecek festivalin açılış galası Smyrna Bayraklı Höyüğü'nde gerçekleşti. Etkinlik için kazı alanı baştan sona antik çağa özgü figürlerle donatıldı. Bayraklı Höyüğü'ndeki tarihi sütunlar ışıklandırılarak estetik bir görünüm kazandırıldı. Ziyaretçileri, antik dönem figürlerini anımsatan cansız mankenler karşıladı. Gala gecesinin sunumunu ünlü Sinem Oyuncusu Gülsen Tuncer, Homeros'a ait İlyada ve Odessa destanlarından bölümler okudu. Nazım Hikmet ölümünün 59'uncu yılında Şair Ahmet Telli'nin seslendirdiği şiirlerle anıldı. Tarihi sütunların arasında yapılan dans gösterisi de beğeni kazandı.

İZMİR'İ SANATIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Hemşerimiz ve büyük ozanımız Homeros'dan aldığımız ilhamla, şehrimizin 8 bin 500 yıllık zengin kültürünü, emsalsiz doğasını ve kadim tarihini korumaya kararlıyız. İzmir'i kültür ve sanatın merkezi haline getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki, önümüzde engeller var ve çıkmaya da devam edecek ama Homeros gibi o engelleri aşmaya devam edeceğiz. Hedefimizden bir an bile şaşmayacağız. Bu ülkede yeniden kardeşlik ve demokrasi tesis edilecekse bu sanatın eseri olacaktır" dedi.

HOMEROS FESTİVALİ, İNSANA BAKIŞIMIZIN YANSIMASIDIR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Homeros gibi büyük bir ozana, batı edebiyatına yön vermiş bir isme sahip olmak bizler için büyük onur. Homeros Festivalimizin, Bayraklı'nın ve İzmir'in sanat yaşamına öncü ve örnek olacağına inanıyorum. 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali, yaşama, kente ve insana bakışımızın bir yansımasıdır. Üretmenin ve paylaşmanın keyfini Bayraklı konukseverliği ile doyasıya yaşamanızı diliyorum. Evrensellik ancak bütün çağları kucaklamakla mümkündür. Bayraklı'ya, Homeros'a, edebiyata, sanata selam olsun" diye konuştu.

ŞAİR KENT İZMİR'İ SELAMLIYORUM

Eserleriyle ün yapmış, dünyaca tanınan Şair Adonis ise, yaptığı edebi konuşmada, "Şiir evrene bölünmez bir bütün, insana ise bütünün bir ışığı olarak bakar. Şiir, dünyaya sürekli yeni bir insani form, biçim, suret sağlayarak dil ile nesnel, insan ile insan ve insan ile dünya arasında yeni ilişkiler tesis eder. Şiiri kutlamak amacıyla bu festivali düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Şair kent İzmir'i teşekkürle ve minnetle selamlıyorum" dedi.

ÇAĞIN ÇAĞDAŞLARIYIZ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özdemir İnce, "Homeros'un yaşadığı dönem ve sonrası, dünyayı anlayan filozofların çağıdır. Modernleşme ve evrenselleşme çağıdır. Çağının çağdaşı olmak benim son derece önem verdiğim şeydir. Biz, burada olan insanlar çağımızın çağdaşıyız. Belediye başkanlarını ve buraya gelen tüm sanatseverleri kutluyorum" dedi. Festival Direktörü Tuğrul Keskin de, tarihi topraklarda eşsiz bir festivale katılan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

3-4-5 Haziran tarihleri arasında devam edecek festivalin sunum, söyleşi ve etkinlikleri Tepekule Kongre Merkezi'nde, 11.30 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk gün Folkart Galeri'nin koleksiyonuna ait Adonis El Yazmaları ve Habip Aydoğdu Resim Sergisi de açılacak. 4 Haziran Cumartesi günü (bugün) Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran ve Gülcan Altan, Yamanlar Nazım Hikmet Parkı'nda, saat 21.00'da Bayraklılılarla buluşacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve günlük program takvimine www.bayrakli.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Festivalin gala etkinliğine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, il-ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal, sanat ve edebiyat camiasından pek çok isim ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ile siyasi partilerin yöneticileri ve davetliler katıldı.