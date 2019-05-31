Bayraklı'da kursiyer sergisi

Bayraklı Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezi resim kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları birbirinden güzel resimleri açtıkları sergide görücüye çıkardı. 35 kursiyerin yaklaşık 100 eserinin sergilendiği etkinliğin açılışını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kursiyerlerle birlikte yaptı.

75. Yıl Kültür Merkezindeki etkinliğe Başkan Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesini kursiyerlerle birlikte kesen Başkan Sandal, eserleri tek tek gezerek, çizerleri tebrik etti, resimlerler ilgili bilgi aldı. Sergide Bayraklı Belediyesi gitar kursiyerleri de sundukları müzik dinletisiyle beğeni kazandı. Resim Eğitmeni Endam Okuyucu önderliğinde haftanın iki günü kursa katılan kursiyerler karakalem ve yağlı boya resimleriyle profesyonel ressamları aratmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen resim, karikatür, drama, tiyatro, kukla, gitar, bağlama, elde nakış ve bilgisayar gibi kurslara katılmak isteyenler 477 20 00 - 2573 (dahili) telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor. Bayraklı'da bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Sandal, tüm çizerlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.