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Bayraklı’da tiyatro festivali

İzmir’de bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında TAKSAV ve Bayraklı Belediyesi iş birliği ile 6 çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Bayraklı’da iki hafta sonu boyunca gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Başkan Serdar Sandal, “Tüm çocuklarımızı bu eşsiz tiyatro şölenine bekliyoruz” dedi

Bayraklı’da tiyatro festivali
29 Kasım 2022 Salı 12:30

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan Bayraklı Belediyesi, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliğiyle kente 6 çocuk tiyatrosu getiriyor. İzmir 10’uncu Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamındaki tiyatro şöleni Bayraklı Belediyesi Kültür Merkezlerinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. İki hafta sonu boyunca sahnelenecek ücretsiz oyunlarda çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür ve sanat etkinliklerimizle her yıl binlerce vatandaşımızı bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik aktivitelerde kişisel gelişimlerine destek olmayı ve eğlenmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda İki hafta boyunca düzenlenecek tiyatro festivalimize tüm çocuklarımızı davet ediyoruz” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

-Tarih: 3 Aralık Cumartesi

Saat 14:00

Yer: İhsan Alyanak Kültür Merkezi

Oyun: ‘Karagöz Yazıcı’

Saat:14:00

Yer: Postacılar Kültür Merkezi

Oyun: ‘Ali Baba’nın Çiftliği’nin Hiç Görünmeyen Hikayesi’

-Tarih: 4 Aralık Pazar - Saat 14:00

Yer: Osmangazi Konferans Salonu

Oyun: ‘Alaaddin’in Sihirli Lambası’

-Tarih: 10 Aralık Cumartesi

Saat 14:00

Yer: Osmangazi Konferans Salonu

Oyun: ‘Çekirdek Prens’,

Saat 14:00

Yer: İhsan Alyanak Kültür Merkezi

Oyun: ‘Alice Harikalar Diyarında’

-Tarih: 11 Aralık Cumartesi - Saat 14:00

Yer: Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi

Oyun: ‘Dedektif Pamuk’

Etiketler; #izmir #bayraklı #tiyatro
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