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BBŞT’ye 6 ödül birden

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez gerçekleşen İzmir Tiyatro Ödülleri 2021 ’Ustalara Vefa, Sanata Destek’ ödüllerinde 6 dalda ödül kazandı

BBŞT’ye 6 ödül birden
24 Şubat 2021 Çarşamba 10:42

Pandemi nedeniyle 27 Mart’ta online olarak düzenlenecek tören öncesi sanatçılara ödüllerini Uğru Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde İzmir Güzelyalı Hatay Lions Derneği Başkanı ve Jüri Başkanı Can Murat Yaşar Şengel verdi.

2019 ve 2020’in en iyilerinin belirlendiği organizasyonda Yetişkin Oyunları kategorisine BBŞT’nin ‘Sessizlik’ adlı oyunu damga vurdu. Oyunun yönetmeni Onur Erdoğan En İyi Yönetmen seçilirken, aynı oyunda ki performansları ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Gülin Özkan, En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne de İbrahim Güngör layık görüldü. Çocuk Oyunları kategorisinde ise ‘Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi’ ödülleri topladı. En İyi Kadın Oyuncau Jülide Kara, En İyi Erkek Oyuncu Ozan Gökmen oldu. Jüri Emek Ödül’ünü de Hasan Gökhan Olcay kazandı.

Yarışmanın geleneksel hale getirilmesini istediklerini belirten Jüri Başkanı Şengel,  “En iyileri belirlemek bizim için zor oldu. Oyunları bir çok kez izledik. Özellikle Çocuk Tiyatrosu kategorisine büyük özen gösterdik. Çünkü bu Türkiye’de ödül konusunda eksik olan bir alan. Tüm sanatçılarımızı gösterdikleri başarılar için kutlarım”dedi.  

Etiketler; #bornova belediyesi #Şehir Tiyatrosu #ödül
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