Türk Rap müziğinin en yükselen isimleri arasında yer alan Ben Fero kimdir? Kaç yaşındadır? Nasıl ünlü olmuştur? İşte Ben Fero ile ilgili tüm detaylar…

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın önemli merkezlerinden olan Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Fero rap müzik dünyasına girmesinin ardındansa kısa süre içerisinde popülerliğe ulaştı.

Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar satan Fero, sağlık turizmi ile uğraşmıştı. 68 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden ünlü rapçi babasının Trabzonlu annesinin ise Sivaslı olduğu söyledi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Şarkıları:





Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile bilinen Fero, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven ile paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.

Kaynak: Mp3 indir