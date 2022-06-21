8 YIL HAPSİ İSTENİYOR!
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR!
0
UZMANINDAN KARPUZ UYARISI!
UZMANINDAN KARPUZ UYARISI!
0
SAPIK TESİSATÇI BÖYLE YAKALANDI
SAPIK TESİSATÇI BÖYLE YAKALANDI
0
SEFO'YU SAHNEDEN İNDİRDİLER!
SEFO'YU SAHNEDEN İNDİRDİLER!
0

Bergama'da Melek Mosso coşkusu

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Melek Mosso'yu yaklaşık 15 bin kişi izledi. Sanatçı Melek Mosso'ya plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti

Bergama'da Melek Mosso coşkusu
21 Haziran 2022 Salı 14:13

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile 1937 yılından itibaren aralıksız olarak kutlanmaya başlanan ve bu yıl 86'ncısı düzenlenen Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin ilk günü yerli yabancı halk oyunları gösterileri, birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı kortej yürüyüşü ve finalinde sahne alan Melek Mosso konseri ile muhteşem bir geçide dönüştü.

Kadim şehir Bergama'nın tanıtımı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile bir festival havasında kutlanmaya başlanan, 86 yıldır geleneksel "Bergama Kermesi" olan adıyla hafızalarda yer edinen Bergama'nın düğünü son yılların en görkemli, en coşkulu şehir festivallerinden birisini yaşıyor. İlk günün konserinde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Melek Mosso, yaklaşık 15 bin kişiyi birbirinden güzel şarkıları ile coşturdu. Sanatçı Melek Mosso'nun sahne performansı, yaklaşık 15 bin kişinin coşkusu ile birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl Bergama Kermes Festivali'ni dijital medya üzerinden yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu yılki kermes festivalimizi heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorduk. Beklediğimize değen zengin program içeriği ile daha ilk gününde muhteşem bir festivalin içerisinde kendimizi bulduk. Belediye Başkanı Hakan Koştu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.  

Etiketler; #bergama #melek mosso
Önceki Haber
Doğanlar Holding: "Ülkemize güveniyoruz"
Sonraki Haber
Gazetecilerden yeni yasa teklifine tepki: "Basının kapısına kilit vuracak maddeler var"
'Küçük Parmakların Büyük Hayalleri' kitaba dönüştü
'Küçük Parmakların Büyük Hayalleri' kitaba dönüştü
0
Aliağa'da halk oyunları rüzgarı
Aliağa'da halk oyunları rüzgarı
0
2 bin 500 yıllık heykel İzmir'de
2 bin 500 yıllık heykel İzmir'de
0
Uluslararası Homeros Festivali sona erdi
Uluslararası Homeros Festivali sona erdi
0
Geleceğin yazarları Karaburun'da yetişiyor
Geleceğin yazarları Karaburun'da yetişiyor
0
Müfit Can Saçıntı, Karşıyaka'da fidan dikti
Müfit Can Saçıntı, Karşıyaka'da fidan dikti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.