Bergama'da Melek Mosso coşkusu

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Melek Mosso'yu yaklaşık 15 bin kişi izledi. Sanatçı Melek Mosso'ya plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile 1937 yılından itibaren aralıksız olarak kutlanmaya başlanan ve bu yıl 86'ncısı düzenlenen Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin ilk günü yerli yabancı halk oyunları gösterileri, birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı kortej yürüyüşü ve finalinde sahne alan Melek Mosso konseri ile muhteşem bir geçide dönüştü.

Kadim şehir Bergama'nın tanıtımı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü ile bir festival havasında kutlanmaya başlanan, 86 yıldır geleneksel "Bergama Kermesi" olan adıyla hafızalarda yer edinen Bergama'nın düğünü son yılların en görkemli, en coşkulu şehir festivallerinden birisini yaşıyor. İlk günün konserinde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Melek Mosso, yaklaşık 15 bin kişiyi birbirinden güzel şarkıları ile coşturdu. Sanatçı Melek Mosso'nun sahne performansı, yaklaşık 15 bin kişinin coşkusu ile birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Koronavirüs nedeniyle 2 yıl Bergama Kermes Festivali'ni dijital medya üzerinden yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu yılki kermes festivalimizi heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorduk. Beklediğimize değen zengin program içeriği ile daha ilk gününde muhteşem bir festivalin içerisinde kendimizi bulduk. Belediye Başkanı Hakan Koştu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dediler.