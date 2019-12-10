Bergama'da Türk Sanat Müziği gecesi

Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahne alan Dikili Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, izleyicilere sanat dolu bir gece yaşattı.

Bergama'da Türk Sanat Müziği gecesi
10 Aralık 2019 Salı 14:49

Şef Oğuz Özvardar yönetimindeki koro seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla büyük alkış aldı. Konseri Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser sonunda Başkan Hakan Koştu, şef Oğuz Özvardar'a bir buket çiçek vererek, koroya teşekkür etti. Başkan Koştu, "Sanatla iç içe keyifli bir akşam yaşadık. Daha nice konserlerde buluşmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

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