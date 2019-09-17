Beste yarışmasının eserleri CD'de

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) 1994 yılından bu yana düzenlediği 'Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nın 10'uncusunun CD'si yayınlandı. 6 Haziran 2018'de '32. Uluslararası İzmir Festivali'nde şef Can Okan yönetimindeki İzmir Festival Orkestrası eşliğinde seslendirilen Piyano Konçertoları'nın kayıtlarını değerli besteci, akademisyen ve elektronik müzik uzmanı Doç. Dr. Mehmet Can Özer yaptı; CD, klasik müzik kayıtlarında söz sahibi olan A.K. Müzik tarafından basıldı.

CD'de seçici kurulun, orkestra üyelerinin ve dinleyicilerin oylarıyla dereceye giren birinci: Doğaç İşbilen, ikinci Cem Oslu, üçüncü Boğatay Köprülü'nün yapıtları yer aldı. Konçertoları sırasıyla Kenan Tatlıcı, Cem Babacan ve Başar Can Kıvrak seslendirdi.

Türkiye'nin ilk ve sürdürülen tek yarışması olarak öncülük görevini başarıyla yerine getiren Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nın çok sesli müziğimize ve genç bestecilerimize katkısının tartışılamaz olduğunu söyleyen Yarışma Genel Sekreteri ve İKSEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ongurlar, "Bu sekizinci CD'miz. 10. Yarışmamız olan 'Piyano Konçertoları' CD'sini Türk müzik arşivine kazandırmaktan ve müzikseverlere sunmaktan gurur duyuyoruz. '11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nın şartnamesi çok kısa bir süre sonra açıklanacaktır. Yine farklı bir türden yapıtlar isteyeceğiz genç bestecilerimizden. Senfonik müzikle başladık, bale suitleriyle sürdürdük, konser şarkıları derken, piyano konçertolarını müzikseverlerin beğenisine sunduk. Şimdi sıra geldi farklı yaratılara. 'İzmir'den Türkiye'ye Yeni Bir Sesleniş' olarak adlandırdığımız Beste Yarışmamız, birçok kuruma örnek oluyor. Sanat, tüm insanlığın etrafında dönüp, bireyleri etkilediği sürece, hem ülkemize hem de dünyaya barış daha hızlı bir biçimde giriş yapacaktır. İKSEV olarak amacımız, sanatın toplumda yarattığı güzel duyguları paylaşmak ve müzik ile buna katkıda bulunmak" dedi.