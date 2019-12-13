Besteler Tanju Okan için yarıştı

Urla Belediyesi, Urla Kaymakamlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması'nın final gecesi Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yarışmanın birincisi "Aşktan Korkma" isimli beste ile Bade Kaynar Dedemen oldu.

Usta sanatçı Tanju Okan'ın yeni bestelerle bir kez daha hatırlandığı geceye, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, Akademisyenler, Sanatçılar, Meclis Üyeleri ve Urlalılar katıldı. 10 yarışmacının bestelerini seslendirdiği final gecesinde, sanatçı Mithat Körler Tanju Okan'ın şarkıları seslendirdi. Yarışmanın jüri Başkanlığı'nı ise Garo Mafyan yaptı.

Tanju Okan bizim değerimizdir

Yarışmanın sonunda konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; Değerli sanatçımız Garo Mafyan 'bu yarışmanın sadece birincisi olmasın. İkincisi, üçüncüsü de olsun' dedi. Gerçekten birbirinden güzel besteler vardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ikinci, üçüncüyü de seçer, Kaymakamlığımızın ve Üniversitemizin destekleri ile de daha güzel ödüller veririz. Bu akşam " Zamanında Bir Tanju Okan Vardı" diyebildik. Tanju Okan bizim değerimizdir. Türkiye'nin bir değeridir. Büyük ustamızı bir kez daha minnetle anıyorum" dedi.

