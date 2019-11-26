Beydağ'da arp konseri

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçıları arasında yer alan ve uluslararası birçok çalışmaya öncülük eden Şirin Pancaroğlu, Beydağ Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Beydağ'da arp konseri
26 Kasım 2019 Salı 11:12

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar "Ülkemizde kadınların sanatın içinde yer alarak neler başarabileceğini bir kez daha gösteren ve gelecek kuşaklara önemli mesajlar veren değerli sanatçımıza teşekkür ederim" diyerek bu etkinlik vasıtasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Müştemilat Kumpanya'ya teşekkür etti. Sanatçı Şirin Pancaroğlu ile müziğe ilgili çocuklar arasında güzel dakikalar yaşandı ve seyirciler çok hoş anlar yaşayarak keyifle dinledi.

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