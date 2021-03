Bıçakçı Han’da Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Basmane’deki tarihi Bıçakçı Han’da Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı’nın açılışına katıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin her bir cümlesini hayata geçirmek için canla başla çalışacaklarını vurgulayan Soyer, “En büyük dileğimiz kadının sadece alın terinin değil düşüncesinin, fikrinin, sözünün de mayalandığı bir toplum yaratmak. Yoksa ne adaletten ne eşitlikten ne de özgürlükten söz edebiliriz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Basmane’deki tarihi Bıçakçı Han’da düzenlediği Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı açıldı. Büyükşehir’in 2020 yılının Ekim ayında satın alarak yeniden kent yaşamına kazandırdığı Bıçakçı Han, üreten emekçi kadınların kurduğu stantlarla ve tarihi Basmane bölgesinin kültürel özelliklerini yansıtan ürün ve atölye çalışmalarıyla ilk misafirlerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile birlikte Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı’nı gezerek üretici kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, bereket testisini kırarak sergi ve pazarının bereket getirmesini diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Müyesser Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç ve kadın kooperatiflerinin başkanlarının katıldığı açılış töreni İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Ritim Topluluğu’nun gösterisi ile renklendi.

Soyer: “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Soyer, “Bugün çok daha güzel Türkiye’ye, dünyaya evrilsin. Her gün kadın şiddeti, kadın ölümleriyle yüz yüze geldiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. İçimiz acıyor. Dilerim bunlar geride kalacak ve dilerim son vahşeti görmüşüzdür. Bunun için yapılacak şeyler var. ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demiştik. İstanbul Sözleşmesi’ni her bir maddesiyle her bir sözcüğüyle hayata geçirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak canla başla çalışacağız” dedi.

Kadın istihdamı artacak

Uzun yıllardır kent hayatından kopuk Bıçakçı Hanı kadın üreticilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Soyer, “Diliyorum ki kadınlarımızın yüzü hep gülsün. Diliyorum ki kadınlarımız bu şehirde yaşamanın keyfini, gururunu, huzurunu yaşasınlar. İzmir’de çok mutlu olduklarını biliyorum. Bunu korumak bizim görevimiz. Anahtar Üretim Merkezimiz ve Meslek Fabrikamız ile birlikte kadın emeğinin üretimde daha çok yer almasını sağlayıp, kadın istihdamını artıracağız. Kadının düşüncesinin, sözünün toplum içinde mayalanmadığı memleketlerde ne adalet ne eşitlik ne özgürlük mümkün değil. Sadece kadının alın terinin değil düşüncesinin, fikrinin, sözünün de mayalandığı bir toplum olabilmek dileğiyle tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. İyi ki varlar&rd quo; dedi.

Sergiler ve etkinlikler iki gün sürecek

Pandemi önlemleri alınarak açılan Kadın Emeği Sergi ve Satış Pazarı 8 ve 9 Mart’ta 10.00-19.00 arasında açık olacak. 32 kooperatifin standının bulunduğu Bıçakçı Han’da tarihi Basmane bölgesinin kültürel özelliklerini yansıtan ürünler ve atölye çalışmaları da olacak. Bölgede bulunan müzik aletleri üreticilerinin uygulamalı sergi ile katılacağı etkinlikte Halil İbrahim Efendi tarafından 1930 yılında kurulan ve o zamandan bugüne üç kuşaktır Basmane'de faaliyetini sürdüren ÖZTAT tatlıcısı da yer alıyor. Bıçakçı Han’da iki gün boyunca Öznur Korkmaz’ın solist olarak katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası, Belediye Pop Orkestrası ve Kadın Ritim Topluluğu Gösterisi ile Emir Sultan Mahallesi kadınların ritim gösterisi de olacak.