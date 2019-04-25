Ege Üniversitesi (EÜ) 40. Sanat, Kültür ve Spor Şenliği kapsamında, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Projeler Sergisi 'Bin Kök Bir Gövde' sanatseverlerle buluştu.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 53 öğrencinin projeleri yer alıyor. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, "Aramızda olmanızdan dolayı mutluyuz. Katıldığınız ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınıza da ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Gümüştekin, "Öncelikle Ege Üniversitesi'ne başvurumuzu değerlendirdiği ve bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş rahatsızlığından dolayı açılışa katılamadı. Herkese saygılarını, sevgilerini ve teşekkürlerini iletti. Bu sene 10. mezunlarımızı vereceğiz. Fakültemizde baskı sanatları ve resim bölümü var. Grafik bölümünü de en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hepinize burada olduğunuz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni kuşak rahatsızlıklar

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Emre İnan, "Bu sergi gerçekten çok büyük bir inancın sonucunda meydana geldi. Hocalarımızın bizleri yönlendirmesi ve arkadaşlarımın bizlere olan inancı sayesinde şu an burada bulunmaktayız" diye konuştu.

Sergide iki kutuplu bozukluk üzerine çalışması bulunan Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ahmet Kadir Özcan, "Benim çalışmalarım bipolar olarak geçiyor. X ve Y kuşaklarını çok etkileyen psikolojik bir rahatsızlık. Manik depresif ataklardan oluşuyor. Çalışmada hastalığı ele almadım. Psikolojik olarak bu hastalığı yaşamadığım ve deneyimlemediğim için tam olarak yansıtamazdım. Ben de sadece arkadaşlarımın yaşadığı deneyimler üzerinden onlarla sohbet ederek psikolojik duygularını yansıtabildim. Bunun sanattaki tam karşılığı düalizmdir. İki kutupluluk oradan geliyor. İyi-kötü, güzel-çirkin gibi çatışmaları sunabilmek için yaptığım çalışmalardır. Siyah beyaz seçmemdeki sebep de bu idi" dedi.