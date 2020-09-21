Bitmeyen Yolculuk-2 imza günü

1999 yılında kaleme aldığı Bitmeyen Yolculuk isimli kitap ile gönüllerde taht kuran başarılı isim Sosyolog-Yazar Neslihan Karayılan yeni kitabı Bitmeyen Yolculuk-2 ile sanatseverlerle imza gününde buluştu.

Bitmeyen Yolculuk-2 imza günü
21 Eylül 2020 Pazartesi 14:05

Düzenlenen imza gününe  CHP İzmir Milletvekili Kâni Beko, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Kültür Müdürlüğü’nü vekilen Ahmet Büke, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Hayrullah Eligül,Haldun Çıray, Wesida Medya Erkan Sevinç, Karşıyaka Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Ata, İzmir Sanat Eğitimi Başkanı Meliz Demir, Karşıyaka Belediyesi STK Sorumlusu Hatice Çınar, Karayılan’ın ailesi ve etkinliği an be an takip eden tek basın kuruluşu olan Güven Haber TV ve Güven Haber Ajansı ’da yerini aldı. Karayılan, Güvenhaber muhabiri Umut Uçar’ın sorularına samimi cevaplar verdi. Yapılan açılış konuşmalarında Karayılan Köy-Kop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Edebiyatçı yazar Hidayet Karakuş’un mesajlarını okudu. CHP İzmir Milletvekili Kâni Beko’da kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Karayılan sanatseverlere yeni kitabını imzaladı. Fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

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