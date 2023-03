Biz'im Fotoğraf Sergisi +1 mutluluk yaşattı

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleşen Biz'im Fotoğraf Sergisi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne dikkat çekti.

Konak Belediyesi'nin katkılarıyla, Pyxis Fotoğraf Kulübü, Ulusal Down Sendromu Dernegi ve Konak Engelsiz Yaşam Köy işbirliğinde hayata geçen Biz'im Fotoğraf Sergisi, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Fotoğraf sanatçılarının, down sendromlu çocukların günlük yaşamından kareleri fotoğraflamasının ardından çocukların da kendilerini fotoğraflayan sanatçıların fotoğraflarını çekmesiyle ortaya çıkan eşsiz tablolardan oluşan sergi büyük beğeni topladı. Pyxis Fotoğraf Kulübü Başkanı Gürhan Güven ve Ulusal Down Sendromu Dernegi Başkanı Aslı Soykal'ın açılış konuşmalarıyla başlayan sergide Konak Engelsiz Köy psikoloğu Neslihan Dutak da "Down Sendromu ve Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveyni Olmak" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sergide ayrıca projenin aşamalarını ve serginin oluşum sürecini anlatan özel bir kısa film gösterimi de yapıldı.

25 Mart'a kadar ziyarete açık

Down sendromlu bireylerin de toplumdaki diğer insanlar gibi aynı işleri yapabileceklerini, hobileri olabileceğini göstermeyi amaçlayan projenin sergisinde, proje sürecinde hayata veda eden Yağmur ve Serhat da anıldı. Projede yer alan down sendromlu çocuklar ve ailelerinin büyük mutluluk yaşadığı Biz'im Fotoğraf Sergisi 25 Mart tarihine kadar Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açık olacak.