Biz'im Fotoğraf Sergisi +1 mutluluk yaşattı

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleşen Biz'im Fotoğraf Sergisi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne dikkat çekti.  

Biz'im Fotoğraf Sergisi +1 mutluluk yaşattı
21 Mart 2023 Salı 12:12

Konak Belediyesi'nin katkılarıyla, Pyxis Fotoğraf Kulübü, Ulusal Down Sendromu Dernegi ve Konak Engelsiz Yaşam Köy işbirliğinde hayata geçen Biz'im Fotoğraf Sergisi, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Fotoğraf sanatçılarının, down sendromlu çocukların günlük yaşamından kareleri fotoğraflamasının ardından çocukların da kendilerini fotoğraflayan sanatçıların fotoğraflarını çekmesiyle ortaya çıkan eşsiz tablolardan oluşan sergi büyük beğeni topladı. Pyxis Fotoğraf Kulübü Başkanı Gürhan Güven ve Ulusal Down Sendromu Dernegi Başkanı Aslı Soykal'ın açılış konuşmalarıyla başlayan sergide Konak Engelsiz Köy psikoloğu Neslihan Dutak da "Down Sendromu ve Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveyni Olmak" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sergide ayrıca projenin aşamalarını ve serginin oluşum sürecini anlatan özel bir kısa film gösterimi de yapıldı.

25 Mart'a kadar ziyarete açık

Down sendromlu bireylerin de toplumdaki diğer insanlar gibi aynı işleri yapabileceklerini, hobileri olabileceğini göstermeyi amaçlayan projenin sergisinde, proje sürecinde hayata veda eden Yağmur ve Serhat da anıldı. Projede yer alan down sendromlu çocuklar ve ailelerinin büyük mutluluk yaşadığı Biz'im Fotoğraf Sergisi 25 Mart tarihine kadar Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açık olacak. 

Önceki Haber
Bakan Koca: 42 bin 500 personel istihdam edilecek
Sonraki Haber
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesi tüm dünyaya duyurulacak
Gâvur Mahallesi sergisi 7 Mayıs’a uzatıldı
Gâvur Mahallesi sergisi 7 Mayıs’a uzatıldı
0
Fazıl Say depremzedeler için İzmir’de ikinci kez sahneye çıkacak
Fazıl Say depremzedeler için İzmir’de ikinci kez sahneye çıkacak
0
Konak'tan 100'üncü yıla özel yarışma
Konak'tan 100'üncü yıla özel yarışma
0
Ressam Şevket Dağ'ın eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu
Ressam Şevket Dağ'ın eserleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu
0
Nazım Hikmet ile Yannis Ritsos İzmir’de şiir ve şarkılarla anıldı
Nazım Hikmet ile Yannis Ritsos İzmir’de şiir ve şarkılarla anıldı
0
Nazım 121. yaşında Gaziemir’de anıldı
Nazım 121. yaşında Gaziemir’de anıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.