Bodrum'da müzik dolu geceler

Bodrum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 'Bodrum Müzik Akşamları' etkinliği düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ilk programda, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal ve Azeri besteci, piyanist İlyas Mirzayev sanatseverlerle buluştu.

Bodrum'da müzik dolu geceler
11 Haziran 2019 Salı 13:11

Konserin ilk bölümünde Tolga Taviş yönetimindeki orkestra Prens Igor Operası'ndan "Poloveç Dansları" ve besteci Maurice Ravel'in 'Bolero' eserini seslendirdi.

İkinci bölümde ise orkestra, Burhan Öçal ve İlyas Mirzayev eşliğinde performans sergiledi.

Yerli ve yabancı eserlere yer verilen konserde restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi surlarına ay yıldız yansıtıldı. Sanatçı Burhan Öçal, tarihi bir mekanda konser vermekten mutlu olduğunu söyledi. Mirzayev de yabancılara Türk müziğini anlatmaya ve tanıtmaya çalıştığını ifade etti.

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