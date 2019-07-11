Bodrum'da 'Senfoni ile Saz Eserleri'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Bodrum Müzik Akşamları' kapsamında Bodrum Kalesi'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Bodrum'da 'Senfoni ile Saz Eserleri'
11 Temmuz 2019 Perşembe 14:38

Orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı 'Senfoni ile Saz Eserleri' konserinde, tamburda Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç solist sanatçı olarak sanatseverlerle buluştu.

Tambur taksimi ile başlayan konserde, sanatçıların performansı beğeni topladı. Konser sırasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Aydın, şef Orhan Şallıel'e sürpriz yapmak üzere sahneye çıktı. Aydın, Şallıel'in mayıs ayında vefat eden babası müzisyen Rıfat Şallıel'i anmak amacıyla bir bestesini seslendirmek için solist kemençe sanatçısı Nağme Yarkın'ı ve orkestrayı yönetmek üzere de Eray İnal'ı sahneye davet etti.

Orkestra, konuk sanatçılar eşliğinde bestesi Rıfat Şallıel'e ait "Neden saçların beyazlamış arkadaş" eserini seslendirdi.

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