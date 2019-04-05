Börklüce Mustafa'yı dünyaya tanıtan film

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Börklüce Uluslararası Sinema Atölyesi' kapsamında İzmir'de çekilen 'Yağmur Çiseliyor' filmi birçok başarı elde ediyor. 90'ın üzerinde uluslararası festivalde gösterilen, 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Kurgu Film' dallarında ödüller alan film, 2019 içinde 10 festivalde daha gösterime girecek.

2016 yılını İzmir'de Börklüce yılı ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Börklüce'yi Anlamak' adlı proje kapsamında Yunanistan, Filistin, İran, Makedonya ve Türkiye'den sinemacıların katıldığı 'Börklüce Uluslararası Sinema Atölyesi' düzenlenmiş ve her kültürün farklı yorumuyla 5 iddialı filmin ortaya çıkması sağlanmıştı. Sinema Atölyesi çerçevesinde görev alan İran ekibinden Saeed Nejati ve Alireza Ravadeh'in 'Yağmur Çiseliyor' filmi Türkiye adına birçok ülkede gösterime girdi. Bugüne kadar 90'ın üzerinde festivalde yer alan 'Yağmur Çiseliyor', 2019 yılında ise 10 festivalde daha izleyicinin beğenisine sunulacak. 2017 yılında İsfahan Uluslararası Çocuk ve Genç Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen', 2018 yılında ise Nepal Uluslararası İnsan Hakları Festivali'nde 'En İyi Kurgu Film' ödüllerinin sahibi olan 'Yağmur Çiseliyor' 1960'larda bir öğretmenin Börklüce üzerinden genç öğrencilere özgürlüğü anlatmasını konu ediniyor.

90'ın üzerinde festivalde yer aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımcılığında çekilen film, 600 yıl önce Karaburun'dan Ege coğrafyasına yayılan özgürlük, eşitlik, barış ve adalet gibi evrensel değerlerin en önemli savunucusu Börklüce Mustafa'nın tanıtılmasına katkı sağladı. 90'ın üzerinde festivalde gösterime giren 'Yağmur Çiseliyor' filminin yer aldığı bazı festivaller şunlar: Tahran Uluslararası Film Festivali (2016), Busan Kısa Film Festivali (2018), Almanya Open Air Festivali (2017), Almanya Exground Festivali (2017), Bangladeş Dakka Festivali (2018), 21. Uluslararası Religion Today İtalya Festivali (2018), 9. Seul Metro Uluslararası Subway Film Festivali (2018), Ukrayna 9. DYTIATKO Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali (2018) ve 10. Kazan Uluslararası Gençlik Filmleri Festivali (2018).

Film 2019 yılında ise; Zanzibar, Durban, Figari, Nashville, Huntington, Rosarito, Asia- San Francisco, Kazan ve Kosova'da gösterime girmeye hak kazandı.

Çekimler İzmir'de gerçekleşti

Proje koordinatörlüğünü yönetmen Tahsin İşbilen'in gerçekleştirdiği "Börklüce Uluslararası Sinema Atölyesi"ne, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Filistin, İran ve Makedonya katıldı. 5 farklı ülke ve 5 farklı kültürden sinemacıların Börklüce'den esinlendikleri kısa filmleri ortaya koydukları Börklüce Sinema Atölyesi, yabancı ekiplerle internet üzerinden, Türk ekiple ise yüz yüze yapılan ön çalışmalarla işe başladı. Börklüce ve Türkiye hakkında detaylı bilgilendirilen ekipler, ardından senaryo geliştirme çalışmalarını tamamladı. Senaryolar ve çekim ler üzerine tartışmaların yapıldığı, hem içerik hem de tekniklerin üzerinde durulduğu oturumlardan sonra çekimler İzmir'in farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Vergilere isyan etti

Börklüce Mustafa, 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15.yüzyıl başında yaşayan halk önderidir. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış vurgusuyla 1415-1416 yıllarında Karaburun Yarımadası'nda etrafına topladığı Türkmen köylüler, Rum denizciler ve Yahudi tüccarlar ile toplanan fahiş vergilere ve yapılan haksızlıklara isyan etti. Nazım Hikmet, Şeyh Bedreddin Destanı'nda 'yarin yanağından gayri paylaşmak her şeyi' dizeleri ile Börklüce Mustafa'nın yaydığı öğretiyi anlattı.