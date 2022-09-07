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Bornova 100. yılı Ceylan Ertem ile kutlayacak

Bornova Belediyesi, şanlı Türk ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtarışının 100. yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Söyleşiden, sergiye, kortejden konsere kadar hazırlanan pek çok aktivite Bornovalılara unutulmaz anlar yaşatacak

Bornova 100. yılı Ceylan Ertem ile kutlayacak
07 Eylül 2022 Çarşamba 13:40

8 Eylül akşamı Bornovalılar Fener Alayında bir araya gelecek. 20:22’de başlayacak olan kortej geçişi Bornova – Bayraklı sınırından Mustafa Kemal Caddesi boyunca devam edecek. Bornova’yı kırmızı beyaza boyayacak olan geçiş Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Gecenin finali ise Türk alternatif rock ve caz müziğinin en iyi sanatçılarından biri olan Ceylan Ertem ile yapılacak. Cumhuriyet Meydanı’nda hayranları ile bir araya gelecek olan sanatçı unutulmaz bir gece yaşatacak.

Resmi Törenler Belkahve’de

Etkinlikler, 9 Eylül sabahı 10:00’da Şehitliğe çelenk konulmasının ardından Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından olan Belkahve’de devam edecek. Ata Anı Evi önünde 10:30’da başlayacak kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı’nın önündeki bağımsızlık meşalesi yakılacak. Halk Oyunları gösterileri ve Ufuk Şengüler’in piyano resitali yer alacak.

Bornova Marşı ve Tangosu Bornova Belediyesi’ne emanet

Kurtuluş ruhunun yaşatılacağı etkinliklerde anlamlı bir törende gerçekleşecek. Ünlü Türk Sanat Müziği bestecilerinden olan merhum Mehmet Reşat Aysu’nu yazdığı Bornova Tangosu ve Marşı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a emanet edilecek. Reşat Aysu’nun oğlu Yalvaç Aysu eserin telif haklarını Bornova Belediyesine verecek.

Başkan İduğ’dan davet

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü coşku içinde kutlayacaklarını söyleyerek, “100. Yıl coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Tüm Bornovalıları ellerinde Ayyıldızlı Bayraklarla kurtuluş coşkumuza ortak olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler; #bornova #Ceylan Ertem #konser
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