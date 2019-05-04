Bornova baharın gelişini Tarık Mengüç ile kutlayacak

İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen hıdırellez, Bornova’da Tarık Mengüç konseri ile kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi işbirliği ile 5 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de düzenlenecek olan etkinlik Erzene Mahallesi Tarlabaşı Meydanı’nda gerçekleşecek.

Bornova baharın gelişini Tarık Mengüç ile kutlayacak
04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:55

Bornovalılar, birlik, beraberlik duygularını arttıran ve baharın gelişini müjdeleyen hıdırellezi  Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte sevilen Roman sanatçı Tarık Mengüç sahne alacak. 

5 Mayıs Pazar akşamı Erzene Mahallesi 41 Sokak’taki Tarlabaşı Meydanı’nda gerçekleşecek konser saat 21.00’de başlayacak. Bornovalıları konsere davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Baharın coşkusunu hep beraber yaşayacağımız şenliğimizde tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz” dedi.

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