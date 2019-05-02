Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Balıkesir'de

İzmir seyircisinin ilgiyle izlediği ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 'Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikâyesi' adlı çocuk oyunuyla ilk defa Balıkesir seyircisinin karşısına çıktı.

2018-2019 sezonunda Ankara ve Bursa'nın ardından 3. turnesini Balıkesir'de gerçekleştiren BBŞT, Balıkesir Valiliği'nin düzenlediği Çocuk Sanat Festivali'ne bu sezon sahnelemeye başladığı yeni çocuk oyunu 'Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikâyesi' ile katıldı. Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi 850 kişilik Fatih Salonu'nda sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Oyunu keyifle izleyen çocuklar, şarkılara da eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

1 sezonda 3 turne

27 yıldır Bornova'da oyunlarını sahneleyerek tüm İzmir'i tiyatro sanatına doyuran, oyunlarını kapalı gişe sergileyen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İzmirli seyircilerinin yanı sıra farklı şehirlerdeki seyircilerle de buluşuyor. BBŞT, geçtiğimiz Aralık ayında TAKSAV 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne 'Ziyaret' isimli oyunuyla katılmıştı. Mart ayında ise Bursa Nilüfer Tiyatro Festivali'nde de 'Ziyaret' oyununu sahneleyen BBŞT, sezonunun 3. Turnesi'ni Balıkesir'e gerçekleştirdi. Balıkesir Çocuk Sanat Festivali'nin daveti üzerine 'Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikâyesi' oyunu ile çocukların karşına çıktı.