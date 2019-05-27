Bornova'da sahne kursiyerlerin

27. sanat yılını geride bırakan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), sezonu Kursiyer Oyunları Festivali ile tamamladı.

Festival, büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin heyecanına ortak olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi Şehir Tiyatromuz; Türk Sineması'na, tiyatrosuna, tv dizilerine yıllardır oyuncu veriyor, yönetmen ve senarist kazandırıyor. Ulusal ve uluslararası festivallerde ilçemizi temsil ediyor. İnanıyorum ki burada gördüğüm kursiyerlerin birçoğu ilerleyen zamanda dizilerde ve filmlerde de rol alacak. Onların yeteneklerini ortaya çıkaran ve yetiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükler, küçükler

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) sezonu Kursiyer Oyunları Festivali ile tamamladı. Bornovalı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Festival, Yetişkin Kursiyer Grubu'nun 'Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü' isimli oyunla başladı.

İki gün süren Festival boyunca yine yetişkin kursiyerler; 'Şekerpare', Gençlik Kursiyer Grubu; 'Kuşlar Toplantısı', 'Küçük Kara Balık' ve 'At', çocuk kursiyerler ise 'Gittim ve Döndüm' isimli oyunlar ile Büyükpark, Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu ve Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşadı.

1 sezonda 118 oyun

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise bu yıl 4 ana kadro, 1 ana kadro çocuk, 1 atölye sahne ve 7 kursiyer oyunuyla toplam 118 kez tiyatroseverlerin karşısına çıktıklarına dikkat çekti. Erdoğan, "Aldığımız geri bildirimler sanatçı yetiştirme yolunda bizleri hem mutlu, hem de motive ediyor" dedi.