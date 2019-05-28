Bornova'da yıl sonu sergisi

Bornova Belediyesi'nin takı tasarımından piyano eğitimine, danstan resim'e kadar 21 branşta verdiği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nı bitiren Bornovalılar, yıl sonu hayecanı yaşadı. Kadın-erkek, çocuk-genç-yaşlı kursiyerin ortaya koyduğu eserler Büyükpark içinde kurulan stantlar ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'n de sergilendi.

Bornova Belediyesi'nin 21 farklı branşta verdiği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda yıl sonu heyecanı yaşanıyor. Fotografçılık, el sanatları, resim ve seramik alanlarında eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları çalışmalar düzenlenen özel bir organizasyonla sergiledi.

Satış da var

Fotoğrafçılık, seramik ve resim kurslarının yıl sonu sergileri, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılırken, El Sanatları Kursunda eğitim alan kursiyerlerin çalışmaları ise Büyükpark içinde kurulan stantlarda sergilendi. Kadın kursiyerler kurslarda yaptıkları el emeği ürünlerinin satışını da bu stantlarda yaptı.