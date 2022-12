Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen "2. Bornova Kısa Film Günleri" başlıyor. 16-17-18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olan ve film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ile kısa film afişlerinden oluşan serginin yer alacağı etkinlik kapsamında bu sene Uluslararası programda 23 ülkeden 63 kısa film seyirci ile buluşacak

Bornova Belediyesi olarak sanat her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimizde bu anlayışla çalışıyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Bornova Kısa Film Günleri'ni her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Gösterimler ücretsiz

Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan "2. Bornova Kısa Film Günleri" bu yıl Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, Belgesel, kurmaca, animasyon ve özel gösterim alanlarında yer alan kısa filmler gösterilecek. Etkinliklerin açılışı 16 Aralık Cuma saat 19:00'da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak. Ayrıca etkinlik kapsamında açılacak olan Kısa Film Afişleri Sergisi ve FUJİFİLM ekipman tanıtım standı Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek.

Atölye Çalışmaları, söyleşi ve seminerler

"2. Bornova Kısa Film Günleri ' kapsamında 17 Aralık Cumartesi günü 11:00-18:00 saatleri arasında Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde Hande Zerkin'in yürütücülüğünde 'Toplumsal Bellek ve Bireysel Hafıza' konulu atölye çalışması gerçekleşirken, saat 20:00'de de SETEM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güleryüz'ün konuk olduğu moderatörlüğünü ise Akademisyen Sertaç Koyuncu & Yapımcı Diler Ercan'ın üstlendiği "Telif Hakları Eğitim Semineri" online olarak yapılacak.

18 Aralık günü ise Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi, saat 17:00'de "Belgesel Film Yapımında Yeni Yöntemler" temalı TRT Belgesel ekibinden Evrim İnci, Mert Hüroğlu, Yasin Erda'nın katılacağı atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi 'nde ise 18 Aralık saat 15:00'te Bornova Belediyesi tiyatro eğitmenleri Murat Niyazi Emre ve Jülide Kara'nın katılacağı "Kısa Filmde Oyunculuk ve Oyuncu Yönetimi" söyleşisi gerçekleşecek Söyleşinin moderatörlüğünü ise Yönetmen Sertaç Koyuncu üstlenecek.

17 Aralık Film Seçkileri

17 Aralık'ta Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek seçkiler kapsamında saat 14:00'te başlayacak olan ilk seçkide A.P.P., Take It Up, Elif, Her Şey Yolunda ve Aspects adlı filmler yer alacak. Saat 15:00'te Karıncanın ayak izleri, Speak KDSK, Have Many Showers You take In Week?, Anket, Death At The Bus Stop ve Yabancı filmleri, 16:00'da The Beast, Have A Good Night, A Family Portrait, Us ve Mirroors filmleri gösterilecek. 17:00'de Fairy Lights, Bubble, Meouch, Sky Song ve Ben Ölmeden Önce, 18:00'de ise Rave, But What If It All Wouldn't Have Ever Happened, Full Memory, Anılar Çadırı, Cheers ve Yüzücüleri filmleri izleyici ile buluşacak.

18 Aralık Film Seçkileri

18 Aralık Pazar günü Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde 3 seçkide 15 kısa film gösterilecek. Saat 15:00'te özel gösterim olan At Last, Larva, Painting By Numbers ile Tünel filmleri izlenecek.16:00'da Diary Of Hitler Kumar, Arayış, Dot, Yetersiz, Sadece Bir Anlık ve Tren Tren y Kay Kay filmleri, 18:00'de ise There are No Ghosts, Yasemin, Süreç, Orpheus Love Addiction ve Suyu Bulandıran Kız filmleri yer alacak.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise 4 ayrı seçkide 21 kısa film izleyici ile buluşacak. 14:00'de Ölüm Taklası, Octopus Polvo, The Diary Of Projectionst, Mother ve Toying Box izlenebilecek. 16:00'da Snail, Raticulous, The Fruits Of Forgiveness, Little Actions, High Chrimes ve Hiçbir Türlü filmleri yer alırken saat 17:00'de Adres, Traffic, Bisotun, Language Of Cosplay yer alacak. 18:00'de ise Geçmişin Sesi, 1996, Seyirci, No 19, Self Portrait With Marcos Santos ile Let's Dance filmleri izlecek.