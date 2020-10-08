Bornova sinemayla dünyaya açılıyor

İzmirli sinema ve fotoğraf tutkunlarına proje yapım ve eğitim desteği veren Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin katkılarıyla çekilen ‘Lotus’ filmi, İspanya ve İran’da düzenlenen festivallerden davet aldı

“BBFO 2020 Kısa Film Yapım Destek Programı” kapsamında Bornova Belediyesi tarafından film yapım desteği alan genç yönetmen Mehmet Kanadlı imzalı Lotus, önce 5-7 Kasım tarihlerinde İran'da düzenlenecek "Gilak Uluslararası Film Festivali" seçkisinde yer alacak, ardından 14-15 Kasım tarihlerinde ise İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek olan 4. BCN Fantastik Filmler Festivali’nde Bilim-Kurgu Kategorisi’nde yarışacak.

Filmin konusu

Film insanlığın yeni bir dünya arayışını anlatıyor. Distopik bir gelecekte, deniz sularının yükselmesiyle kara sınırı giderek azalan ülkeler, tüm dünya ülkelerinden bağımsız bir kuruluş olan Lotus’a yatırım yapar. Yeniden doğuş anlamına gelen Lotus, yok olmak üzere olan dünya adına, yeni bir gezegende koloniler kurar.

12 filme destek

Bornova Belediyesi Film Ofisi, 2018 yılından beri sürdürülen ‘Kısa Film Yapım Destek’ programı kapsamında bu yıl Lotus’un da içinde olduğu 12 filme ekipman ve proje danışmanlığı desteği verdi. Çekimleri 2020 yılı içerisinde tamamlanacak filmlerin gösterimleri 21 Aralık tarihinde düzenlenecek online gala ile gerçekleşecek.