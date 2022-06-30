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Bornova’da açıkhava konserleri sürüyor

Bornova Belediyesi Açıkhava etkinliklerini Temmuz ayında da konserlerle sürdürüyor. Bu kapsamda 1 Temmuz’da Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 6 Temmuz’da ise Bornova Belediyesi Kadınlar Korosu sahne alacak. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek etkinlikler saat 20:30’da başlayacak

Bornova’da açıkhava konserleri sürüyor
30 Haziran 2022 Perşembe 15:19

Kültür ve sanat etkinlikleriyle yaz aylarına merhaba demeye devam eden Bornova Belediyesi, 1 Temmuz Cuma günü THM Korosu’nun  Telden Dile Konseri’nde Bornovalıları biraraya getirecek. Şef  Dr. Mahmut Karagenç yönetiminde sahne alacak olan koro halk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirecek.  İlçede yaşayan kadınlardan oluşan Kadınlar Korosu ise 6 Temmuz Çarşamba günü , ‘Ege Türküleri Yaz Konseri' ile sahne alacak. Şef Selda Kesgi yönetiminde gerçekleşecek konser katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek konsere tüm Bornovalıları davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi olarak hayatın her alanında kadınların yanındayız. Onlara her konuda destek oluyoruz. Başarılı konserlere imza atan korolarımızı kutluyor ve tüm Bornovalıları yaz konserlerini izlemeye bekliyoruz” dedi.

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