Bornova’da kursiyerlerden dans ve müzik ziyafeti

Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda müzik ve dans eğitimi alan Bornovalılar, sahne heyecanı yaşadı. Kursiyer gösterilerinin galası, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda eğitim alan kadın-erkek, yaşlı-genç-çocuk yüzlerce Bornovalı, Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’ndaki galada sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Çocuk ve engelli koroları, halk oyunları, Latin dansları, keman, klarnet, kanun, gitar, basgitar ve davul olmak üzere 9 branşta eğitim alan kursiyerlerin performansı büyük beğeni topladı.

Koreografilerle renklenen gecede, keman, gitar, piyano, kanun, ritim, yan flüt ve klarnet sesleri Büyükpark’ta yankılandı. Kursiyerlerin heyecanına aileleri de ortak olurken, tamamen dolan salonda hem coşkulu, hem de duygu yüklü anlar yaşandı.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda yaz dönemi eğitimleri 17 Haziran’da başlayacak.