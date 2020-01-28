Bornovalı çocuklar için özel tiyatro

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle yarı yıl tatillerini dopdolu geçiren öğrenciler tiyatro keyfi yaşadı. 'Yetenekli Çocuklar' adlı oyun Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi'nde Bornovalı miniklerin beğenisine sunuldu.

Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun ilgiyle izlendi. 3-10 yaş arasındaki çocuklar, yeteneklerini nasıl keşfedeceklerinin anlatılıp hayvan sevgisinin aşılandığı oyunda eğlenceli anlar yaşadı.

Cuma son buluyor

Yetenekli Çocuklar Çocuk Tiyatrosu, aynı oyunla 28 ve 29 Ocak tarihlerinde saat 13.00 ve 15.00'te iki seans olmak üzere sırasıyla Atatürk Mahallesi Şehit Kara Pilot İlker Karaman Sosyal Tesisleri ile Naldöken Kültür Merkezi'nde de sahne alacak. Yarı yıl etkinlikleri, 31 Ocak Cuma günü Çamiçi Kitaplığı'nda düzenlenecek origami ve drama eşliğinde gerçekleşecek masal anlatımı ile son bulacak.