Buca Belediyesi’nin ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali, görkemli bir törenle sona erdi. Türk ve Balkan sinemasının duayenlerini kentte buluşturan festivalde, #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülleri sahiplerini buldu

7. Balkan Panorama Film Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BBKSM) düzenlenen ödül töreniyle kapanış yaptı. Törene Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Türk sinemasının usta isimleri Bekir Aksoy, Nergis Çorakçı, Serdar Orçin, Melis Babadağ, festivalin danışma kurulu üyeleri ile yerli ve yabancı konuklar katıldı.

Törende konuşan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Balkan Panorama Film Festivali’nin bu yılki muhteşem programına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirterek, “Buca Belediyesi olarak kültür ve sanata karşı olan bütün sorumluluklarımızı en sonuna kadar yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın” dedi. Festivalin Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji – Sallini, Buca Belediyesi sayesinde festivalin büyük bir ivme kazandığını ifade ederek, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.



4 DALDA 10 KATEGORİDE 24 FİLM 10 SARI ŞEMSİYE ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞTI

27 Eylül - 03 Ekim tarihleri arasında Türk ve Balkan sinemasından birbirinden seçkin 125 filmin sanatseverlerle buluştuğu festivalde, 10 kategoride, 5 ulusal uzun metraj film, 5 uluslararası uzun metraj film, 7 ulusal kısa metraj film, 7 uluslararası kısa metraj film olmak üzere toplam 24 film #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülü için yarıştı.



ULUSAL UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ



Konuşmaların ardından heyecanla beklenen Sarı Şemsiye ödülleri açıklandı. Atalay Taşdiken, Şerif Sezer ve Jelena Gavrilović’in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Uzun Metraj Film dalında, En İyi Film: Ceviz Ağacı (Faysal Soysal), En İyi Yönetmen: Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.), En İyi Kadın Oyuncu: Selen Uçer (Aşk, Büyü vs.), En İyi Erkek Oyuncu: Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) #BPFF2021 Sarı Şemsiye ödülünü aldı.



Usta oyuncu Orçin, “Burada olmak gerçekten çok güzel çok heyecan verici. Bu ödülü bana layık gören jüriye çok teşekkür ederim. Kızımla gelmiş olduğum için, filmin içinde ne yazık ki içimizi burkan kadın cinayetlerinden bir şey var. Bunun sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu söyleyen bir cümlesi var o yüzden çok seviyorum filmimi. Suç hepimizindir mutlaka. Sorumluluk almak zorundayız. Bir kız babası olarak önce kendi alanımda sonra da bütün alanlarda gücümün yettiği kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için elimden gelen her şeyi yapacağıma, eşit işe eşit ücret sağlanması için tüm bireylerin sahnede, perdede, ekranda temsiliyet hakkının olabilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağıma sizlerin ve kızımın huzurunda söz veriyorum. Eşitlik, özgürlük ve kardeşlik içinde olalım diyorum” dedi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM ÖDÜLLERİ



Goran Markovic, Izudin Bajrović ve Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev’in jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Uzun Metraj Film dalında, En İyi Film: Istvan Szabo (Son Rapor), En İyi Yönetmen: Miroslav Mandić (Sanremo), En İyi Kadın Oyuncu: Eva Kerekes (Son Rapor), En İyi Erkek Oyuncu: Sandi Pavlin (Sanremo) seçildi.



ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM “ÇAMAŞIR SUYU”

#BPFF2021 Sarı Şemsiye Ulusal Kısa Metraj Film kategorisinde jüri üyeliğini Nergis Çorakçı, Oya Işıl Çuhadar ve Bekir Aksoy yaptı. Bu dalda En İyi Film ödülü Büşra Bülbül’ün yönetmenliğini yaptığı Çamaşır Suyu filmine verildi. Usta oyuncu ve jüri üyesi Bekir Aksoy, “Bizler için zor bir seçim oldu ama keyfimiz çok yerindeydi” dedi.



ULUSLARARASI KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA EN İYİ FİLM “YILAN”



Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Melis Babadağ ve Şükrü Alaçam’ın jüri üyeliğini yaptığı #BPFF2021 Sarı Şemsiye Uluslararası Kısa Metraj Film kategorisinde ise En İyi Film ödülünü yönetmenliğini Andrej İlievski’nin yaptığı Yılan filmi aldı.