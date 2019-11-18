Brahms Akşam'ı için geliyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, uzun bir aradan sonra Devlet Sanatçısı Şef Gürer Aykal'ı ağırlamanın heyecanını yaşıyor. 22 Kasım Cuma günü saat 20:00'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşacak olan Şef Gürer Aykal, unutulmaz bir 'Brahms Akşam' sunacak. Almanya'nın önde gelen sanatçılarından biri olan Brahms'ın 2. Senfonisi ve Macar Dansları sergilenecek.

Ülkemizde ve dünyada pek çok önemli orkestranın sanat koordinatörlüğünü yapan ve yöneten veTürkiye'ye yeni orkestralar kurup kazandıran bir isim olan Gürer Aykal'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, İzmirli sanatseverleri konsere davet etti. Birbirinden değerli sanatçıları İzmirlilerle buluşturduklarını söyleyen Sinan Olcay, "Ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri olan Gürer Aykal'ı ağırlayacağımız için çok heyecanlıyım. Büyük sanatçıların orkestramıza katkısı çok güzel oluyor. Hem biz kendimizi geliştirirken hem de İzmirlilere güzel bir akşam yaşatıyoruz. Böyle sanat değeri yüksek konserlerle İzmir halkının karşısına çıkmak bizim için çok önemli" diye konuştu.