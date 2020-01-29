Meddah Mutlu Polat'ın yazıp yönettiği "Bu Aşk Beni Öldürüyor" filminin ilk gösterimi İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Elde edilen kazancın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Masal Evleri"ne bağışlanacağı açıklandı. Meddah Mutlu Polat'ın yazıp yönettiği "Bu Aşk Beni Öldürüyor" filminin ilk gösterimi İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ilk gösterime ilgi yoğundu. Film kadına yönelik şiddeti konu alıyor. Gösterimin ardından sahneye çıkan filmin yapımcısı Ercan Mertbilek gösterimlerden elde edilen kazancın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Masal Evleri"ne bağışlanacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bu kadar büyük yürekler, bu kadar usta sanatçılar bir araya gelince herkesin boğazı düğümleniyor. Onlar bu sahnelerde imzalarını atmaya devam etsinler biz elimizden geleni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

İzmir'de çekildi

İzmir'de çekilen film konusunun yanı sıra anlatım biçimiyle de dikkat çekiyor. Film boyunca sahnede yer alan Mutlu Polat filmi sahnedeki meddahlık performansıyla tamamlıyor. Gösterime İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, kızları Defne Soyer, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran ve eşi Necibe Duran da katıldı.

Masal Evi nedir?

Masal Evi projesi kadınlara, dikiş kursu ve bu kursta edindikleri becerileri ekonomik gelire çevirebilmek için kooperatifçilik eğitimi alma, çocuklara ise okul öncesi eğitim imkânı sağlıyor. Proje İzmir'in merkez ilçelerinde ilk kez Konak Toros mahallesinde uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projeyi daha önce ilk kez Seferihisar'da hayata geçirmişti.