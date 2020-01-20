Bu çocuklar ödül avcısı

Verem hastalığına dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek amacıyla İzmir Verem Savaş Derneği tarafından düzenlenen 73. Verem Savaş Propaganda Haftası konulu öykü, resim, slogan-afiş, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Bu çocuklar ödül avcısı
20 Ocak 2020 Pazartesi 13:32

Bu hastalıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefleyen verem konulu yarışma programında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Öykü dalında Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Şükriye Sümeyye Kurkmaz 1'nci olurken Nedret Keten Ortaokulu öğrencisi Sena Naz Abaylı 2'nci, Güzelyalı Ortaokulu Öğrencisi Ege Yiğit ise 3'ncü oldu.

Sonuçlar şöyle:

Şiir yarışması ödülleri:  1.Nazlıcan Yılmaz-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu, 2. Sıla Nur Türkatalay- Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu,  3.    Özge Sabaz-Güzelyalı Ortaokulu.
Kompozisyon ödülleri: 1.Kübra Esendere-Kazım Karabekir Ortaokulu, 2.    Buse Naz Uysal-Güzelyalı Ortaokulu, 3.Ceylin İnanç-Kazım Karabekir Ortaokulu.
Resim yarışması:  1.Balım Ertem-Vali Rahmi Bey İlkokulu,  2.Asya Bektaş-Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu, 3.Damla Deniş-Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu.
Resim yarışması: 1.    Beyzanur Söğüt-Eren Şahin Eronat Ortaokulu, 2.Doğa Dumbak-Eren Şahin Eronat Ortaokulu, 3.Deniz İnal-Hasan Pınarçalı Ortaokulu.
Afiş-slogan yarışması: 1.Şengül Akkoca-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu, 2.    Rıfat Ege Tunç-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu. Yasin Çetin

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