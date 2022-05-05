YENİ YUVALARI SPİL
YENİ YUVALARI SPİL
0
İZMİR'DE AKILLI DURAK DÖNEMİ
İZMİR'DE AKILLI DURAK DÖNEMİ
0
SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI
SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI
0
ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
ÇİÇEK FESTİVALİ ZAMANI
0

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 6 film vizyona girecek

Bu hafta 6 film vizyona girecek
05 Mayıs 2022 Perşembe 14:19

Emre Kavuk'un yönetmenliğini yaptığı, şarkıcı Keremcem, Melis Babadağ, Gürgen Öz, Sera Tokdemir ve Cihan Ercan'ın başrollerinde oynadığı "Aşk Çağırırsan Gelir" izleyici ile buluşacak.

Müzikleri Burcu Güven ve Aydın Sarman imzası taşıyan romantik komedi türündeki film, birbirinden farklı beş çiftin bir gün içerisinde yaşadıklarını konu ediniyor.

"The Bağcılar"

Bayram Arslan, Su Polen, Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı "The Bağcılar" yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Osman Silahyürekli'nin yönetmenliğini üstlendiği film, yaşadıkları muhitte uyuşturucu satılmasına karşı savaş açan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor.

"Erzurumlu Mümessil"

Burak Bozdağ, Dila Danışman, Burcu Binici, Ayhan Taş ve Metin Yıldız'ın rol aldığı "Erzurumlu Mümessil" adlı yapımı Servet Aksoy yönetti.

Komedi türündeki film, sürekli olarak mahalle kahvehanesindeki sakinlere hikayelerini anlatan bir ilaç mümessilinin yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

"Bir Düş Gördüm"

Murat Çeri'nin yönetmenliğini üstlendiği "Bir Düş Gördüm" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, Ferda Işil ve Fatih Dokgöz gibi isimlerin rol aldığı film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor.

"Dirlik Düzenlik"

Dudu Yetik, Asiye Dinçsoy ve Betül Esener'in başrollerini paylaştığı "Dirlik Düzenlik", üç kadından oluşan bir ailenin hikayesini ele alıyor.

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında"

Fantastik öğeler içeren aksiyon türündeki "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 3 boyutlu IMAX teknolojisi ile izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'un başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

Film, eski ve yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange'in maceralarını konu ediniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni filmler #vizyona giren filmler #the acılar #Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında
Önceki Haber
Kayıp kaptanın 2,5 gün sonra mucize kurtuluşu!
Sonraki Haber
Menderes sahilleri yaz için hazır
Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra
Dünyaca ünlü karikatüristlerden İzmir'e hatıra
0
İzmir'de 1 Mayıs konseri. Edip Akbayram ve Suavi sahneye çıkacak
İzmir'de 1 Mayıs konseri. Edip Akbayram ve Suavi sahneye çıkacak
0
Karşıyaka'da bahara merhaba konseri
Karşıyaka'da bahara merhaba konseri
0
Hilal öğretmen karikatürleri ile 20 yarışmada derece elde etti
Hilal öğretmen karikatürleri ile 20 yarışmada derece elde etti
0
İzmirliler sanata doyacak
İzmirliler sanata doyacak
0
Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici rüzgarı
Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici rüzgarı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.