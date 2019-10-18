Bu öğrencilerin işi girişim

Kayseri'de düzenlenen 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 3'üncü olan mühendislik fakültesi öğrencileri, çocukların bilimi ve matematiği sevmeleri için farklı eğitim konularından oluşan videolu içerikler hazırladı.

Erciyes Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde eğitim gören Melih Onur Tan (23), Zeki Batuhan Meral (22), Hakan Amaratlı (22) ve Yakup Emre Üstüner (23), 7 ile 17 yaş arasındaki çocuklara bilimi ve matematiği sevdirmek için videolu eğitim içerikleri hazırladı. Öğrenirken eğlenmeyi ve somut projeler ortaya koymalarını hedefleyen ekip, bu doğrultuda oyun tasarımları, algoritma, kodlama ve robotik gibi konularda içerikler gerçekleştirdi. Ücretsiz eğitim videoları hazırlayarak çocuklarla buluşturan ekip, 260 projenin katıldığı 'Benim İşim Girişim' yarışmasında 'Endüstri 4.0 Odaklı Çocuk Eğitim Platformu STEM Fabrikam' projesi ile 3'üncü oldu.

Labaratuvar kuracaklar

Proje ortaklarından Melih Onur Tan, sosyal medyada birçok içerik üreterek eğitim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Belirlediğimiz eğitim modelinin Türkiye'de doğru şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Yurtdışında edindiğimiz tecrübeleri burada uygulamaya çalışıyoruz. Birçok eğitim kitapçıkları üretiyoruz. Yakın zamanda çocuklar için patent eğitiminde içerik ürettik. Çocukların küçük yaşta mucit olmasıyla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bir laboratuvar kurmamız için çalışmalarımız var. Projemiz üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekiptir. Biz şuanda desteklere ve yatırımlara açık bir grubuz. Biz Kayseri'de çalışıyoruz; ama bunu Türkiye geneline de yaymak istiyoruz" diye konuştu.