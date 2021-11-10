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Buca Belediyesi’nin 3 boyutlu Atatürk sergisi beğeni topladı

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıl dönümünde Buca’da anıldı. Anma programı kapsamında Buca Belediyesi tarafından düzenlenen 3 boyutlu Atatürk sergisi, 7’den 70’e tüm Bucalılardan büyük ilgi gördü

Buca Belediyesi’nin 3 boyutlu Atatürk sergisi beğeni topladı
10 Kasım 2021 Çarşamba 15:00

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Saat 09.05’te ise Buca genelinde hayat durdu. Kentin dört bir yanındaki vatandaşlar, siren sesleri ve kornalar eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Buca Belediyesi’nde ise artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak 3 boyutlu Atatürk fotoğrafları sergisi düzenlendi. Sergide, Atatürk’ün çocukluğu, eğitim hayatı, katıldığı savaşlar, Milli Mücadele dönemindeki üstün başarısı, devrimleri ve üstün liderlik özellikleri gibi konular, animasyonlar, 3 boyutlu modellemeler, filmler ve sesli anlatımlarla sunuldu. Sergi, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sergiyi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi öğrencileri ile birlikte gezdi. Başkan Kılıç, minik öğrencilerle beraber sergide Atatürk için mektup yazdı. Başkan Kılıç, 23 Nisan’da öğrencilerle beraber mektuplarını Anıtkabir’e götüreceklerini söyledi.

Etiketler; #buca belediyesi #atatürk #Atatürk sergisi
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