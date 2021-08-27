Buca'da 30 Ağustos kutlamaları başladı

Buca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu başladı. 99. yıla özel hazırlanan etkinlikler kapsamında tüm haftaya yayılan konser programında, ilk olarak gençlerin severek dinlediği Kaset grubu sahne aldı

Buca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için pandemi kuralları çerçevesinde dopdolu bir program hazırladı. Program kapsamında Işılay Saygın Meydanı’nda 5 ayrı konser planlandı. Tamamı ücretsiz olan konserler, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde Kaset grubuyla başladı. 7’den 70’e Bucalıların büyük ilgi gösterdiği konserde, Kaset grubu sevilen Türkçe rock müzik şarkılarını seslendirdi.

Narkozone Feat Ertan, Leke ve Sinan Efe Aksoy’un sahne alacağı konser programı 30 Ağustos’ta Kurtalan Ekspres konseriyle sona erecek. Öte yandan, 30 Ağustos’ta Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın Meydanı’na saat 20.00’de meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.