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Buca'da Gripin coşkusu

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlamaları Buca’da büyük bir coşkuyla devam ediyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen Gripin konseri, İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Binlerce İzmirliyi buluşturan konserde, ünlü grup en sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:21

Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Işılay Saygın Meydanı’nda sevilen müzik grubu Gripin konseri düzenledi. Konser öncesinde meydandaki coşkulu kalabalığa seslenen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ sözleriyle bize büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle hangi şartlarda olursak olalım, cumhuriyetimize ve onun kazanımlarını sonsuza dek sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyorum.  Cumhuriyetimizin 98’inci yaşı kutlu olsun” dedi.

Daha sonra ünlü grup Gripin sahne aldı. Büyük ilgi gören konserde ünlü grup, “Aşk Nereden Nereye”, “Kalbim Ege’de Kaldı”, “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” gibi beğenilen şarkılarını İzmirli hayranlarıyla birlikte söyledi.
 

Etiketler; #buca #gripin konseri #izmir
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