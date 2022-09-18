Buca'da Melike Şahin rüzgarı

İzmir'in en büyük yeme- içme etkinliğine ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, Anadolu Lezzetleri Festivali'nin ikinci gününde on binlerce İzmirli'yi ağırladı. Melike Şahin konseri başta olmak üzere pek çok kültür ve sanat etkinliği gerçekleşirken şef Sahrap Soysal da Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte yaptığı yerel yemek ile büyük beğeni topladı

Anadolu Lezzetleri Festivali'nin ikinci günü de dolu dolu geçti. Festival çok değerli sanatçıları ve atölyeleri ile Türkiye'nin en değerli aşçılarını ağırladı. Şefler Sahrap Soysal ve Eren Kaşıkçı en leziz yemekleri ile etkinlikte yer alırken, gece gerçekleştirilen Melike Şahin konseri misafirleri coşturdu. Sahrap Soysal ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Soysal'ın atölye programı içerisinde izleyenlere keyifli bir sunum gerçekleştirdiler. Başkan Kılıç ile birlikte yemek yapan Soysal, Buca'ya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği tarımsal kalkınma projelerinden haberdar olduğunu söyleyen Soysal, bu durumdan memnuniyetini dile getirdi.

400 FARKLI LEZZET

16-17-18 Eylül tarihlerinde Buca eski Kaymakamlık binası karşısındaki alanda gerçekleştirilen festivale, Bucalılar ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterdiler. 400 farklı lezzetin konuklara sunulduğu festivalin ikinci günü Buca Belediyesi Yörükler Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi ile başladı.

İzleyenlerden yoğun alkış alan gösteri sonrasında muhteşem yorumları ile Metin&Kemal Kahraman sahne aldı. Çok sayıda hayranının izleyici olarak yer aldığı alanda, en güzel türküler hep bir ağızdan söylendi.

SIRA GECESİ

Anadolu'nun güzelliklerinden biri olan Sıra Gecesi etkinliğinde ise sanatçı Mehmet Kendirci sahne aldı. Kendirci yöresel ezgilerle dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

MASTERCHEF EREN

Festivalin önemli konuklarından biri de Masterchef programı ile tanınan Eren Kaşıkçı oldu. Çok sayıda katılımcının heyecanla beklediği atölye akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

MELİKE ŞAHİN FIRTINASI



Son zamanlarda müzik dünyasını kasıp kavuran Melike Şahin ikinci günün gecesinde sahne aldı. Bucalıların doldurduğu konser alanında geç saatlere kadar müzik fırtınası esti.