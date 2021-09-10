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Buca kurtuluş coşkusunu Zakkum'la yaşadı

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü Buca’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında sahne alan ünlü müzik grubu Zakkum, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

10 Eylül 2021 Cuma 12:02

Buca Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Program kapsamında sevilen müzik grubu Zakkum, Hasanağa Bahçesi’nde konser verdi. Sahneye ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan ünlü grup, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Bucalılar da büyük ilgi gösterdikleri konserde, Zakkum’un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

İEF’DE BUCA STANDINA BÜYÜK İLGİ

Öte yandan, bu yıl 90. kez ziyaretçilerine kapıların açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Buca Belediyesi standı renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterilerinin ilgiyle izlendiği stantta, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Etiketler; #buca #buca belediyesi #zakkum
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