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Bucalı çocuklar tiyatroya doydu

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan miniklere sanat sevgisini aşılamak için hafta sonu tiyatro günleri düzenledi. Salonu dolduran çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu

Bucalı çocuklar tiyatroya doydu
28 Mart 2022 Pazartesi 11:24

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için ücretsiz tiyatro günleri düzenlendi. İlk gün Nasreddin Hoca adlı oyun sahneye konuldu. İkinci gün ise teknoloji bağımlılığını anlatan Sihirli Dünya Müzikali sahnelendi. Büyük ilgi gören oyunlarda aileleriyle birlikte salonu dolduran minikler, birbirinden keyifli saatler geçirdi. Öte yandan, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu da Aşk-ı Medya oyunu ile Şakamara adlı doğaçlama tiyatro gösterisini sahneledi.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ SÜRECEK


Sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Etiketler; #izmir #buca #tiyatro
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