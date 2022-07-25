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Bucalı çocuklara tiyatro şöleni

Çocuklara sanat sevgisi aşılamak, empati ve özgüven yeteneklerini geliştirmek için düzenli olarak ücretsiz tiyatro etkinliği düzenleyen Buca Belediyesi, miniklere hafta sonu gerçekleştirilen "Kurbağa Prens Masalı" adındaki çocuk tiyatro oyunu ile unutulmaz anlar yaşattı

Bucalı çocuklara tiyatro şöleni
25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:14

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte minikler doyasıya eğlendi. Bucalı çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmesini ve eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, karne hediyelerine tiyatro gösterimi ile devam etti. İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyuna Bucalı minikler yoğun ilgi gösterirken cumartesi ve pazar olmak üzere iki seans olarak gerçekleşen etkinliklerin yaz boyu süreceği belirtildi.

Etiketler; #izmir #buca #tiyatro
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