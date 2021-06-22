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Buca’nın sokaklarında sanat var

Dünya Müzik Günü’nde Buca’nın gençleri sanatı sokağa taşıdı. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte genç müzisyenler, oyun sokağında Türk ve dünya müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi

Buca’nın sokaklarında sanat var
22 Haziran 2021 Salı 15:05

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin sanat öğrencileri,  21 Haziran Dünya Müzik Günü kapsamında sokakları şenlendirdi. Etkinlikte, birçok alanda sanat başarılarına imza atan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Korosu, Vali Rahmi Bey Mahallesi 116 sokakta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan oyun sokağında konser verdi.

SOKAKTA MÜZİK ŞÖLENİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Orkestrası, Piyanist Belit Karaca önderliğinde gerçekleşen konserde Dünya halklarını birleştiren Fransızca, İngilizce ve Türkçe şarkalar coşkuyla seslendirildi. Buca Çınar Anaokulu öğrencileri ritim show ve dans gösterisi ile beğeni topladı. Dolu dolu geçen etkinlikle Dünya Müzik Günü’nün coşkusu Buca sokaklarında yankılandı.

Etiketler; #buca #buca şölen
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