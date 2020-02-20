İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin desteğiyle Swissotel Büyük Efes'in ev sahipliğinde düzenlenen 6. Büyük Efes Sanat Günleri yapılan özel açılışla başladı. Sanatseverler 20-23 Şubat arası 12.00-19.00 saatleri arasında etkinlikleri ziyaret edebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle, Swissotel Büyük Efes'in ev sahipliğinde düzenlenen 6.Büyük Efes Sanat Günleri başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu sanata ve sanatçıya istediği ortam yaratılmazsa, yapılan tüm çalışmaların anlamını yitireceğini söyledi. Mustafa Özuslu sözlerine "Değerli arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak desteklediğimiz Büyük Efes Sanat Günleri'nde bu yıl da sanatseverler bir araya geldi. Sanat hayatımızın kendisidir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başta başkanımız Tunç Soyer olarak üzere sanat ve sanatçıyı desteklemeyi şiar edinmiş bir yönetimiz. İzmir'in sanatın başkenti yapılması vizyonunu ortaya koyan bir belediye başkanı olduğu sürece, bu şehirde sanat hep var olacaktır" diye devam etti.

Özel seçkiler sergilenecek

Büyük Efes Sanat Günleri bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getiriyor. İspanya'dan Galeria Joan Gaspar'ın Picasso, Salvador Dali ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60'i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300'ü aşkın sanat eseri 20-23 Şubat tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

Etkinlikte yer alan sanatçılar

Abidin Dino, Adnan Turani, Ahmet Güneştekin, Ahmet Yeşil, Akın Yıldırım, Alaattin Efe, Alexander Calder, Ali İlikler, André Masson, Antoni Clavé, Avni Arbaş, Ayhan Taşkıran, Ayla Aksoyoğlu, Aysun Öz, Aytül Güler Akkaya, Baran Kamiloğlu, Barış Sarıbaş, Bedri Karayağmurlar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Berna Okan, Cevat Dereli, Devrim Erbil, Ecem Aloğlu, Efgan Beyaz, Ekrem Yalçındağ, Ergin İnan, Erkin Keskin, Evren Sarptunalı, Faruk Cimok, Feriha Tuğran, Fikret Otyam, Filiz Onat, Funda Açıkgöz, Gülperin Sertdemir, Gültekin Serbest, Hakan Daloğlu, Hakan Esmer, Hale Nurol, Handan Çetin, Hikmet Çetinkaya, Joan Miró Ferra, Kemal Önsoy, Komet, Leyla Gamsız, Malik Bulut, Mehmet Akkaya, Mehmet Ali Laga, Mehmet Uygun, Mine Poyraz, Mustafa Ata, Mustafa Ayaz, Mustafa Horasan, Mümin Candaş, Nazmiye Mutafoğlu, Necdet Kalay, Nedret Yaşar, Nejad Melih Devrim, Neşe Koçak, Nizam Güner, Nur Doğu Ko&c cedil;ak, Oktay Değirmenci, Orhan Zafer, Özer Aktaş, Pablo Picasso, Raşit Altun, Salvador Dali, Serdar Leblebici, Seyit Mehmet Buçukoğlu, Soner Göksoy, Süleyman Karakul, Süleyman Saim Tekcan, Şenol Tilki, Tanju Demirci, Turhan KA, Uğur Çakı, Vedat Hazneci, Yaprak Kurtoğlu, Zeki Serbest.