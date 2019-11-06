Büyükşehir'den Kasım'da 10 farklı oyun

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, şehrin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya devam ediyor.

Büyükşehir'den Kasım'da 10 farklı oyun
06 Kasım 2019 Çarşamba 11:12

Aldığı ödüllerle ve birbirinden güzel oyunlarıyla ses getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Kasım ayı içerisinde 10 farklı oyunu Denizlili sanatseverler ile buluşturacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım ayı programında, "Söz Sende, Masallar Diyarı, 39 Basamak, 80 Günde Dünya Gezisi, Kamyon, Kahvede Şenlik Var; Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise Anton Çehov Kısa Oyunları, Kulaktan Kulağa, Skeç Fabrikası ve Ahilik adlı oyunlarıyla ile Denizlililer için sahne alacak. Program hakkında detaylı bilgi, rezervasyon ve e-bilet işlemleri için <http://tiyatro.denizli.bel.tr> adresinden bilgi alınabilir.

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