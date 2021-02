Büyükşehir’den 23 Nisan’da Vex Robotik Turnuvası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile EducatHUB ortaklığında 23 Nisan ruhunun akıl ve bilim ile yaşatılması amacıyla ulusal çapta Vex Robotik Turnuvası düzenleniyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular 15 Mart’a kadar sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan ruhunun akıl ve bilim ile yaşatılması amacıyla Vex Robotik Turnuvası düzenliyor. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde ve EducatHUB ortaklığında düzenlenen turnuva Vex Online Proje Yarışması ile 23 Nisan Vex Robotik Turnuvası olmak üzere iki etap şeklinde yapılacak. Online turnuva başvuruları www.izmirde23nisan.com adresi üzerinden alınacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açık turnuva ile çocukların problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Birinci etabın sonuçları 2 Nisan’da açıklanacak

VEX Robotik Turnuvası’na katılacak takımlar, online eğitim alarak verilen temayla ilgili bir proje geliştirecek. Jüri değerlendirmesi sonucu seçilen projeler halk oylamasına sunulacak. Seçilecek 30 proje yüz yüze turnuvaya katılım hakkı kazanacak. Bu 30 proje yaş gruplarına uygun olarak kategorilere ayrılacak.

Vex Online Proje Yarışması için başvurular bugünden itibaren 15 Mart’a kadar sürecek, sonuçlar ise 2 Nisan’da açıklanacak. Yüz yüze turnuva ise 23 Nisan’da yapılacak.

Robot seti verilecek

Yarışmada okul öncesi öğrencilerin dâhil olduğu VEX 123 kategorisinde kazanan takıma bir adet VEX 123 Robot Seti, ilkokul öğrencilerine yönelik VEX GO kategorisinde kazanan takıma bir adet VEX GO Robot Seti, ortaokul öğrencilerinin olduğu VEX IQ kategorisinde kazanan takıma bir adet VEX IQ Robot Seti ile her birine aynı zamanda teknoloji firmasından bin liralık hediye çeki verilecek.

30 Ekim Depremi’nde yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel adına verilecek mansiyon ödülünü kazanan takıma ise robot seti, ayrıca her kategoride kazanan takımlara EDUCAT STEMBox robot setleri hediye edilecek.