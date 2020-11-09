Çadır kentte tiyatro

Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, İzmir depremin ardından çadır kentlerde yaşayan çocuklar için bir çocuk oyunu sahneledi. Tiyatro oyunu ile neşelenen çocukların yüzlerindeki gülücükler yaşanan depremin travmasını az da olsa unutturdu.

Çadır kentte tiyatro
09 Kasım 2020 Pazartesi 11:45

İzmir´de geçtiğimiz hafta meydana gelen de meydana gelen deprem sonrasında,  çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için düzenlenen etkinlerden birini de Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu gerçekleştirdi. Çocuklar için oluşturulan aktivite alanında gerçekleştirilen oyundaki sanatçılar, çocukların yaşadıkları korkuyu unutturmak için müzikli oyun sahneledi. Depremde büyük korku

Önceki Haber
Elhamra'da Ata için ağıt
Sonraki Haber
Bu ormana randevusuz giriş yasak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.