Çadır kentte tiyatro

Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, İzmir depremin ardından çadır kentlerde yaşayan çocuklar için bir çocuk oyunu sahneledi. Tiyatro oyunu ile neşelenen çocukların yüzlerindeki gülücükler yaşanan depremin travmasını az da olsa unutturdu.

İzmir´de geçtiğimiz hafta meydana gelen de meydana gelen deprem sonrasında, çadır kentlerde kalan çocuklara moral vermek ve yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak için düzenlenen etkinlerden birini de Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu gerçekleştirdi. Çocuklar için oluşturulan aktivite alanında gerçekleştirilen oyundaki sanatçılar, çocukların yaşadıkları korkuyu unutturmak için müzikli oyun sahneledi. Depremde büyük korku