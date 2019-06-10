Çamlaraltı'ndan Samsun'a kütüphane

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve kitap bağışçılarının katkılarıyla Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kurulan Atatürk Çocukları Haldun Dormen Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yaşama geçirilen Atatürk Çocukları Haldun Dormen Kütüphanesi, Çamlıca Mahallesi Köy Konağı'nda 5 bini aşkın kitapla kitapseverle buluştu.

Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer, Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal ve eşi Melekşen Dirikal, Atatürk Çocukları Kütüphanesi Kurucularından Mesut Tim ve çok sayıda yerel kamu ve mülki idari amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

5 bini aşkın kitap

Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür Sanat ve Eğitim Derneği ve İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nin katkılarıyla kurulan kütüphanenin açılışında konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu; "Kütüphanede tarih kitaplarından çocuk kitaplarına, romanlardan dini kitaplara kadar 5 bini aşkın kitap bulunuyor. Sürekli açık olacak olan kütüphanemize kitap sevgisini taşıyan tüm halkımız davetlidir" dedi.

Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal, böylesi anlamlı bir kütüphanenin oluşturulmasında katkıda bulundukları için gurur duyduklarını belirterek kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Aydınlık yarınların mimarı olacak çocukların en büyük yoldaşının çağdaş eğitim ve Cumhuriyet ilkeleri olduğunu ifade eden Engin Dirikal, emeği geçen herkese teşekkür etti.