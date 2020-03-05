Can dostlar pullarda

PTT AŞ Değerli Kağıtlar Dairesi Başkanı Mehmet Orhon, "PTT olarak pullarımızda insanlığın en yakın dostu ve yardımcısı olarak gördüğümüz köpeklere yer vermekten dolayı çok mutluyuz" dedi

PTT AŞ tarafından tedavüle sunulan "Yardımcı Köpekler" konulu anma pulu tanıtım toplantısı gerçekleşti. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile görme engellilere ücretsiz rehber köpek desteği sağlayan Rehber Köpekler Derneği, Ankara'da "Yardımcı Köpekler" Konulu Anma Pulu tanıtım toplantısı yapıldı. PTT AŞ Değerli Kağıtlar Dairesi Başkanı Mehmet Orhon toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "PTT olarak pullarımızda insanlığın en yakın dostu ve yardımcısı olarak gördüğümüz köpeklere yer vermekten dolayı çok mutluyuz" dedi. Köpeklerin tarih boyunca farklı misyonlarla insanların yanında olduğunu kaydeden Orhon, Emniyet güçlerimize yardımcı olan özel eğitimli 'görev köpekleri', her türlü afet durumunda arama ve kurtarma çalışmalarına katılan 'arama köpekleri' ile engelli ve yaşlı bireylere eşlik eden, onlara güvenli ve bağımsız hareket kabiliyeti sağlayan 'rehber köpeklerin' insanlığın yaşamını kolaylaştırmakta olduğunu vurguladı.

Farkındalık hedefliyoruz

Kültürel bir tanıtım materyali olan ve ait olduğu ülkenin tarihini, coğrafyasını, kültürünü, geleneklerini ve güzel sanatlarını yansıtan pulların, tüm dünyayı dolaştığını ve koleksiyonerler sayesinde bir kültür mirası olarak nesilden nesile aktarıldığını belirten Orhon, "PTT olarak pullara bu sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor, çeşitli temalarda hazırladığımız pullarla tarihimize ve kültürümüze hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bugün tedavüle sunulan ilk gün zarflarında Braille Alfabesine de yer verildiğini kaydeden Orhon, "PTT olarak görme engelliler konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurguladık. Ayrıca, 'Yardımcı Köpekler' hakkında farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Yakın zamanda yaşanan Elazığ depreminde de köpeklerin göçük altından kurtarma çalışmalarında AFAD ekiplerine ve gönüllülere yardım ettiğini hatırlatan Orhon, "Zor zamanlarımızda yanımızda olan köpek dostlarımız bizim için her zaman çok kıymetli" dedi.

Müteşekkiriz

PTT AŞ tarafından yıllık olarak hazırlanan ve yüzlerce konu önerisi arasından seçilen 2020 Yılı Pul Emisyon Programında 'Yardımcı Köpekler' konusunun emisyon programına alınmasının önemine vurgu yapan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer, "PTT, hem hayvan hakları, hem engelli hakları hem de çevreye duyarlılık konularında toplumsal farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. PTT'ye günceli ve gündemi yakalayan anlayışı için müteşekkiriz. Sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan Derneğimizin PTT gibi büyük bir kamu kuruluşu ile ortak bir çalışmayı hayata geçirmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Öyle ki "Yardımcı Köpekler" konulu anma pulu sayesinde Rehber Köpekler ilk kez resmi kimliğiyle ülke tarihimize geçmiş oldu" dedi.

Birçok hayat kurtuldu

Ankara Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, insan hayatının söz konusu olduğu bütün afet ve acil durum hallerinde görev yapan bir ekip olduklarını, dünyanın dört bir yanında görev yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin de bir deprem ülkesi olduğunu ve arama kurtarma köpeklerine böyle durumlarda ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Muhçı, "Geçen ay Elâzığ'da deprem afeti yaşadık. Arama kurtarma köpeklerimizi bu tür afetlerde yoğun olarak kullanmaktayız ve bize büyük destek sağlıyorlar. Bu köpekler bizim enkaz altı dinleme cihazlarımızdan bir işaret alamadığımız zamanlarda yol gösterici oluyor. Arama kurtarma köpeklerimiz sayesinde Elazığ depreminde enkaz altında bulunan bir vatandaşımızı yaklaşık 22 saat sonra bir mucizeyi gerçekleştirerek kurtardık" ifadelerini kullandı.