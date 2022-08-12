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Can Yücel mezarı başında anıldı

Türk Edebiyatı'nın usta şairi Can Yücel, ölümünün 23'üncü yılında, Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı

Can Yücel mezarı başında anıldı
12 Ağustos 2022 Cuma 14:57

Türkiye Yazarlar Sendikası ile Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin (UKKSA) iş birliğinde düzenlenen anma törenine Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, UKKSA Başkanı Nevzat Metin, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk, şairler Namık Kuyumcu ve Tuğrul Keskin ile Can Yücel'in dostları ve sevenleri katıldı. Törene katılanlara günün anısına, Hıfzı Haluk Velidedeoğlu tarafından, karikatürist Abdülkadir Elçioğlu'nun 1999 yılında çizdiği Can Yücel'in portresi dağıtıldı.

'İNSANLARIN KARDEŞÇESİNE YAŞADIĞI DÜNYA'

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, yaptığı konuşmada, Can Yücel'in şiirlerinin muhalif şiirler olduğuna dikkat çekti. Can Yücel'in, muhalefetini sözcük sözcük belirlediğini ifade eden Özyalçıner, "Can Yücel, işçinin, emekçinin, el emeği göz nuru yarattığı uygarlığın güzellikleriyle zenginliklerinin eşitçe paylaşıldığı bir dünyanın şairidir. O herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, söz ve yazı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı bir dünyadan yanadır. Can Yücel, insanın insanı ezmediği, horlamadığı, sömürmediği, insanların kardeşçesine bir arada yaşadığı, yaşayabildiği bir dünyaya ulaşması için mücadele vermiş bir şairdir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #can yücel #muğla #datça #ölüm
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