Canlı canlı portreler

İzmir'de dünyaca ünlü ressamların bilinen eserlerindeki portreleri canlandıran Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'ndan 33 öğrencinin, Konak Meydanı'nda yaptığı canlı portre çalışması kentliler tarafından ilgiyle izlendi.

Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri 'Canlı Portreler' sergisini gerçekleştirdi. Konak Meydanı'nda bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen sergide öğrenciler, dünyaca ünlü ressamların yanı sıra Türk ressamların da portrelerini canlandırdı. Toplam 33 eseri birebir canlandırmak için yapılan makyaj, atıklardan yapılmış kıyafetler ve dekorla ziyaretçilere canlı performans sergileyen öğrenciler, sergiyi gezenlerin beğenisini kazandı.

Karşılaştırma imkânı

Edward Munch'tan Picasso'ya, Frida Kahlo'dan Claude Monet'e, Mihri Müşfik'ten Remzi Taşkıran'a birçok ünlü ressamın çerçeveli portrelerinin hemen yanında sandalyede önlerine çerçeve koyarak sergiyi gezenlere bakan öğrenciler, makyaj, ifade, mimik, saç, ve kostümle orijinal portreyi canlandırdı. Öğrencilerin zaman zaman orijinal tablodaki portre gülmemesine rağmen canlı performansta gülümsemesi ilgi çekti. Sergiyi gezenler, bir yanda orijinal portre ve eser sahibi hakkında bilgi alırken hemen yanında çerçeve içinde canlı portre olan öğrenciden de sözlü olarak portre hakkında bilgi aldı.

Ressamların tablolarında yansıttıkları pozu ortaya koymak adına hareketsiz duran öğrenciler, sıcaktan bunalınca su da içti. İzmir'in merkezi yerlerinden biri olan Konak Meydanı'nda ilgi gören sergiye İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu katıldı.

Atık malzemeler

Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu Müdürü Aysun Çelik, "Geçen sene ilk olarak öğrencilerimizin tabloları canlandırması ile başladı bu serüven. Uludağ Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışmayı örnek alıp bu sergiyi yaptık. Öğrencilerimizin eserleri ve ressamları tanıması açısından iyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız artık daha bilinçli ve daha bilgili. Kendilerine olan güveni de artıracağını düşünerek daha kalabalık bir gruba sergiledik" dedi.

Okulun sanat öğretmeni Zuhal Ekinci, "Öğrencilerimle bu çalışmayı 4 aydır hazırlıyoruz, 4'üncü sergimiz. Sıfır atık projesine de destek vermek amacıyla bütün kıyafetler, çerçeveler ve arka planları atıklardan yaptık. Çocuklar kendilerine uygun olanları seçtiler. Arka planlar, çerçeveler onlara ait, makyajları ben ve 3 resim öğretmeni arkadaşla yaptık. Geri dönüşler çok güzel oldu. Sadece öğrenciler değil bu yıl seçtiğimiz 33 ressamı herkes çok iyi tanıdı" diye konuştu.

Çocuklar şaşırdı

Frida Kahlo'nun kendi portresini canlandıran öğrenci Sümeyra Polat, "Frida Kahlo hayatı zorluklarla geçen, küçük yaşta çok önemli rahatsızlıklar geçiren bir ressam. Mücadeleci bir kadın sembolüdür. Onu canlandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Picasso'nun bir portresini canlandıran öğrenci Emirhan Karaman, "Çok mutluyum. İnsanlara sanatı tanıtıyorum, geçmişimizi hatırlatıyorum. Picasso'ya ilgim vardı daha önceden, onun bir portresini canlandırıyor olmak çok güzel" diye konuştu.

Sergiyi anne ve babalarıyla gezen çocuklar, tablo içindeki canlı performanslara şaşırdı. Ziyaretçilerden Sibel Sandıkçı, "Ortaokul çocukları için çok güzel bir etkinlik. Resim sanatını tanımaları ve sevmeleri için çok etkili olmuş. Daha önce internette görmüştüm bu tarz bir etkinlik, fakat şimdi İzmir'de canlı görmek çok eğlenceli" dedi.